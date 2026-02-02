“İlerleme olmadan 5+1’e gidemeyiz”
BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in ANKA haber ajansına verdiği röportaj güney basınında geniş yer buldu.
Alithia gazetesi: “5+1 Konferansı Unutun – Holguin Durumu Netleştirdi ve Sorumluluğu Liderlere Aktardı” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in ANKA haber ajansına verdiği röportaja geniş yer verdi.
Gazete, Holguin’in açıklamasında, 5+1 konferans gerçekleştirilmesi için gerekli koşulların oluşmadığı mesajını net şekilde dile getirdiğini de aktardı.
Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:
Fileleftheros: “Holguin: İlerleme Olmadan 5+1’e Gidemeyiz”.
Haravgi: “Kıbrıs Sorununda Genişletilmiş Konferans İçin Gerekli Şartlar Henüz Oluşmadı”.