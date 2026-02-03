ABD, Kıbrıs hava sahası için uyarı yayınladı; Palmas ‘paniğe gerek yok’ dedi

Amerika Birleşik Devletleri, İran ile yaşanan gerilim nedeniyle Kıbrıs hava sahası konusunda havacılara yönelik bir uyarı (NOTAM) yayınladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Savunma Bakanı Vassilis Palmas ABD’nin yayınladığı uyarıyı doğruladı, ancak bölgede acil bir tehdide dair somut bir bilgi bulunmadığını söyledi.

Cyprus Mail’in haberine göre “Panik yapmaya gerek yok" diyen Palmas, uyarının, istihbaratın bir değerlendirmesini yansıttığını ve “askeri tırmanma yerine siyasi diyaloğu teşvik etmeyi amaçlayan, İran'a yönelik bir baskı biçimi" olarak hizmet ettiğini söyledi.

Doğu Akdeniz’de artan jeopolitik belirsizliğe dikkat çeken Palmas, alarmın yakın bir tehlikeye yanıt vermekten ziyade, ihtiyati bir önlem olduğunu kaydetti.

Hükümetin İngiliz üsleri ve Amerika Birleşik Devletleri ile yakın iletişim içerisinde olduğunu ve bilgi alışverişini sürdürdüğünü ifade eden Palmas, üslerin stratejik önemine vurgu yaptı.

Herhangi bir saldırının "Kıbrıs Cumhuriyeti için doğrudan sonuçları olacak" diyen Palmas, ülkesinin "kendi topraklarında potansiyel bir tehdit senaryosuna yanıt verebilecek araç ve yeteneklere sahip olduğunu" belirterek, kamuoyuna güvence verdi.

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin potansiyel askeri hareketler de dahil olmak üzere bölgesel gelişmeleri izlemeye devam ettiğini ve gerekirse ulusal güvenliği korumak için harekete geçeceğini sözlerine ekledi.