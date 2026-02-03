“Çok çalıştık ve başardık”

YENİDÜZEN - Özel

Kolejlere Giriş Sınavı’nın (KGS-1) 1. basamağı geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleşti.

7 merkezde 2 bin 373 öğrenci katılımıyla gerçekleştirilen sınavda başarı elde eden Elit Eğitim Merkezi öğrencileri YENİDÜZEN’e düşüncelerini anlattı, aldıkları notlardan çok mutlu olduklarını söyledi. Düzenli çalışmaları sayesinde böylesi bir başarıyı elde ettiklerini belirten öğrenciler, pes etmeden sınava odaklandıklarını dile getirdi.

Elit Eğitim Merkezi yöneticisi Şeniz Koruyan Köseoğlu ise YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, “Bir öğrenci, bir nottan; bir sınav, bir hayattan çok daha fazlasıdır” diye konuştu, “Elde edilen bu kıymetli başarı, yoğun bir hazırlık sürecinin ve karşılıklı güvenin meyvesidir” dedi. İki aşamalı bu maratonun ilk etabında Elit eğitim Merkezi olarak sergiledikleri performans kendilerini gururlandırdığını söyleyen Köseoğlu, nihai hedefe ulaşmak için temponun korunmasının da önemine de dikkat çekti.

Köseoğlu, çalışmalarına, ilk günkü heyecan ve profesyonel disiplinleri ile ara vermeden devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Başarı elde eden öğrenciler

Elit Eğitim Merkezi’nin KGS-1 sınavında başarı elde eden öğrenci listesi şöyle:

Mehmet Türker (96) Lefkoşa (TMK ikincisi), Kuzey Ebeoğlu (95) Lefkoşa (TMK üçüncüsü), Yaşar Aker Artam (95) Lefkoşa (TMK üçüncüsü) Mehmet Efe Kubat (95) Lefkoşa (TMK üçüncüsü), Tibethan Demirel (95) Lefkoşa (TMK üçüncüsü), Asım Kayan (94) Lefkoşa (TMK dördüncüsü), Irmak Rengin Güder (92) Lefkoşa (TMK altıncısı), Arel Kemal Artam (92) Lefkoşa (TMK altıncısı), Yaz Volkan (91) Lefkoşa (TMK yedincisi), Deniz Sayı (91) Lefkoşa (TMK yedincisi), Arslan Kasymov (91) Lefkoşa (TMK yedincisi), Bora Ramiz (90) Lefkoşa (TMK sekizincisi), Yunus Müderris ( 90 puan) (TMK sekizincisi), ALEN TEVİ (90) (TMK sekizincisi), Ege Ebeoğlu (90) Lefkoşa (TMK sekizincisi), Arif Gökşah (90) (TMK sekizincisi), Hasan Güvenir Olgu (92) Güzelyurt (Güzelyurt TMK beşincisi), Aren Candemir Hürer (91) Girne (19 Mayıs TMk yedincisi), Timur Alibaş (90) Girne (19 Mayıs TMK sekizincisi), Devin Özlem Çetin (90) Girne(19 Mayıs TMK sekizincisi)

Öğrenciler ne dedi?

Yunus Müderris (90 puan - TMK sekizincisi): “Psikolojik ve akademik destek bu başarıda çok etkili oldu”

“KGS sınavına Elit Dershanesi’nin sistemli hazırlık programı ve soru kampındaki özverili çalışmalarıyla hazırlandım Öğretmenlerimin bir aile gibi yaklaşımı, yüksek moral ve motivasyonları, bana duydukları güven ve verdikleri hem psikolojik hem akademik destek bu başarıda çok etkili oldu. Hem Elit aileme hem de sınıf öğretmenime teşekkür ederim”

Deniz Sayı (91 puan Lefkoşa TMK yedincisi): “Bu başarıya doğru yönlendirmeler ve ailemin desteği sayesinde ulaştım”

“Deneyimli ve ilgili öğretmenlerimin bire bir takibi, motivasyonumu her zaman yüksek tutmaları, beni doğru yönlendirmeleri ve ailemin desteği sayesinde bu başarıya ulaştım. Elit Dershanesi’ndeki tüm öğretmenlerime emekleri için teşekkür ederim.”

Mehmet Türker (96 puan Lefkoşa TMK ikincisi): “Hatalarım üzerinde durdum ve düzelterek ilerledim”

“Düzenli çalıştım, soru çözmeyi hiç bırakmadım. Hatalarım üzerinde durdum ve düzelterek ilerledim. Kitap okumayı hiç bırakmadım. Kendime hep güvendim, Her zaman yapacağıma inandım, hedefimi hep yüksek tuttum ve başardım.”

Arslan Kasymov (91 puan - Lefkoşa TMK yedincisi): “Çok çalıştım, başardım”

“Bu sınavda dershanemin ve sınıf öğretmenimin desteği ve doğru yönlendirmeleri ile çok çalışarak başarı elde ettim. Sınavı hedef olarak belirlemem ve bu hedefte disiplinli ilerlemem başarılı olmamı sağladı.”

Irmak Rengin Güder (92 puan Lefkoşa - TMK altıncısı): “Düzenli soru çözdüm”

“Okulumun ve derhsanemin verdiği sistemli eğitim ile hazırlandım. Düzenli soru çözüp başardım.”

Hasan Güvenir Olgu (92 puan - Güzelyurt TMK beşincisi): “Dershanede çok soru çözdük, eğlenceli zaman geçirdik”

“Sporun bana kazandırdığı düzenli, disiplinli çalışma ve stres yönetimi becerilerini, sınav hazırlık sürecinde derslerimde de uygulamam başarıyı beraberinde getirdi. Bunun dışında dershanede hem çok soru çözmenin yanı sıra arkadaşlarımla geçirdiğim eğlenceli zaman ve ailemden aldığım koşulsuz destek sınavda başarılı olmamı sağladı.”

Devin Özlem Çetin (90 puan - Girne 19 Mayıs TMK sekizincisi): “Başaracağıma inanarak çalıştım”

Sınava hazırlanırken günlük, düzenli ve pes etmeden çalışarak, konuları pekiştirmek için bolca soru çözdüm. Yanlışlarım üzerinde eksiklerimizi dershane öğretmenlerim ile giderdik. Başaracağıma inanarak çalıştım ve başarı elde ettim”

Timur Alibaş: (90 puan - Girne 19 Mayıs TMK sekizincisi): “Dershanem ve öğretmenlerim beni doğru yönlendirdi”

“Sınava dershanem ve öğretmenlerimin yönlendirmesi doğrultusunda özverili çalışma, bol soru çözümü ve küçük tekrarlar şeklinde çalıştım. Başarı bu çabaların sonucu olarak geldi.”

Tibethan Demirel (95 puan - Lefkoşa TMK üçüncüsü): “Hayalimdeki başarıya ulaşmak için durmadan çalıştım”

“Hayalimdeki başarıya ulaşmak için hiç durmadan çalıştım. Bazen yorulsam da pes etmenin beni hedefimden uzaklaştıracağını biliyordum. Her sabah "Bugün bir adım daha yaklaşacağım" diyerek ev, okul ve dershanede çalışmalarımı disiplinli bir şekilde sürdürdüm.”

Bora Ramiz (90 puan - Lefkoşa TMK sekizincisi): “Başarıma inanarak yola çıktım, şimdi mutluyum”

“Başaracağıma inanarak yola çıkmıştım, şimdi bu mutluluğu yaşıyorum. Üzerimde emeği olan Elit Dershanesi ailesine ve tüm öğretmenlerime çok teşekkür ederim.”

Mehmet Efe Kubat (95 puan - Lefkoşa TMK üçüncüsü): “Bol bol soru çözdük, konu tekrarı yaptık, geçen yılın soruları üzerinde çalıştık”

“Eğitimin senesinin başında başlayarak sürekli ders ve konu tekrarı yaparak ve deneme sınavlarına girerek sınav heyecanını alıştırmaya çalıştım. Sınavdan önceki son hafta geçmiş senelerin KGS sınavı sorularını çözerek hangi dersten hangi konuda eksiklerimi tespit ettim. Son 3 günde buna yönelik sorular çözdüm ve başardım.”

Aren Candemir Hürer (91 puan - Girne 19 Mayıs TMK yedincisi): “Öğretmenlerim bana güvendi”

“KGS sınavına öğretmenlerimin disiplinli ve özverili programları ile verilen sorumluluklarla birlikte, hayatımı değiştirmeden, sporumu ve sosyal hayatımdan vazgeçmeden hazırlandım. Bana duydukları güven ve sağladıkları motivasyon beni sınavda başarıya ulaştırdı.”

Yaşar Aker Artam (95 puan - Lefkoşa TMK üçüncüsü): “Önemli olan çok çalışmak değil, verimli çalışmak”

“Sınava hazırlanırken disiplinli çalıştım ama dershanemle birlikte sporu hiçbir zaman ihmal etmedim. Öğretmenlerimin bana öğrettiği gibi, çok çalışmanın değil verimli çalışmanın önemli olduğunu ve bunun için sporun da gerekli olduğunu anladım. Bana destek olan aileme, dershanedeki, okuldaki tüm öğretmenlerime, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız.”

Arel Kemal Artam (92 puan – Lefkoşa TMK altıncısı): “Çok çalıştım, düzenli soru çözdüm ve başarıya ulaştım”

“Sınava çok çalışarak ve düzenli soru çözerek hazırlandım. Dershanemin, okulumun, ailemin, arkadaşlarımın desteğiyle, sınavda da konsantrasyonumun yüksek olması sebebiyle başarıya ulaştım.”

Asım Kayan (94 puan - Lefkoşa TMK dördüncüsü): “Verilen ödevleri eksiksiz yaptım, ekstra çalışma yaptım”

“Okulumun ve dershanemin verdiği ödevleri eksiksiz yaptım. Özellikle dershanemin verdiği elit ekstra sorularıyla konuları daha da pekiştirme fırsatım oldu. Okul sınıf öğretmenimin ve dershane öğretmenlerimin tavsiyesiyle son 2 gün dinlenmeye vakit ayırdım. Böylelikle sınav heyecanımı iyi bir şekilde yönettim.”

Ege Ebeoğlu (90 puan Lefkoşa - TMK sekizincisi): “Çok çalıştım, sürekli konu tekrarı yaptım”

“Sınavda başarılı olmak için çok çalıştım. Düzenli olarak konu tekrarlarımı yaptım. Dershanemin verdiği tüm soruları çözdüm. Sınıf öğretmenimin verdiği çalışmaları yaptım. Dershane çalışmalarımda bana yardımcı olan anneme, sınıf öğretmenime ve tüm dershane öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Elde ettiğim başarıdan dolayı çok mutluyum.”

Kuzey Ebeoğlu (95 puan – Lefkoşa TMK üçüncüsü): “Çok soru çözdüm, çok çalıştım”

“Sınavdaki başarımı Elit dershanesine, okuluma ve aileme borçluyum. Anlatılan konuları çok iyi dinledim. Konu tekrarlarımı düzenli yaptım. Dershanemin yaptığı deneme sınavlarına girdim. Çok soru çözdüm. İkinci sınavda da bu başarıyı devam ettirmek için çok çalışmaya devam edeceğiz.

Yaz Volkan (91 puan - Lefkoşa TMK yedincisi): “Çok çalıştım, sıra KGS-2’de”

“Bıkmadan usanmadan çok çalıştım. Çok soru çözdüm. Bu başarımda emeği olan sınıf öğretmenime, aileme ve dershane öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Şimdi sıra KGS-2’de.”

Arif Gökşah (90 puan TMK sekizincisi): “Her soruyu dikkatle okudum, başardım”

“Öğretmenlerimi dinledim ve ödevlerimi zamanında tamamladım. Çok çalıştım. Sınava girdiğimde her soruyu sonuna kadar dikkatle okudum ve başardım.