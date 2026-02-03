Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
Çamlıbel’de yapılacak proje çalışması nedeniyle, bazı bölgelere çarşamba günü iki saat elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, 09.30 ile 11.30 saatleri arasındaki kesinti, Çamlıbel Aysun İlkokulu civarı ve Kardelen Sokak’ta olacak.
Açıklamada, mağduriyet yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunuldu.
