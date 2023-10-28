Lefkoşa’nın 44 yıllık kahvecisi Mustafa Altınkalb, hikâyesini YENİDÜZEN’e anlattı…

Lefkoşa’ya 1966 yılında, henüz 18 yaşındayken göç eden ve başkentte evlenip, aile kuran Altınkalb, 1974 yılındaki Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik askeri müdahalesinin ardından iş kurmaya karar verir ve aklına “kahvecilik” yapmak gelir.

Altınkalb, kahveciliğe başlama sürecini şöyle anlatıyor:

”Sürekli gittiğim Ali Dayı (Emir Ali) isminde bir kahveci vardı. Kahveye gittiğim günlerden birinde Ali Dayı’ya ‘kahveci dükkânı nereden bulabileceğimi’ sordum. O da ‘gel sana burayı kiralayayım’ dedi. O zamanın parasıyla 400 liraya dükkân kiralık ama bende o para yok, nasıl ödeyeceğim diye düşünürken Ali Dayı bana bir teklif sundu. Bir ay çalış, kar yapamazsan tekrar dükkânı bana devredersin dedi ve kahveciliğe başladım.”

Mustafa Altınkalb, 1978 yılında ilk dükkânını Ali dayıdan kiralar ve Selimiye Cami’nin karşısında bulunan Mısırlı Hanı’nda çalışmaya başlar.

8 yıl buradaki kahveci dükkânını işleten Altınkalb, bu sürenin sonunda ilk dükkânından ayrılır ve Surlariçi’nde hizmet veren Zafer Sineması’nın yakınlarındaki camlı bir kahveci dükkanında hizmet vermeye başlar.

Altınkalb yaklaşık 15 yıl da burada hizmet verir ancak ‘özel’ sebeplerden dolayı o dükkânı da kapatmak zorunda kalır…

Takvim yaprakları 2000’i gösterdiğinde, Bandabulya’da (Belediye Çarşısı) bulunan şimdiki kahve dükkânını açar, 23 yıldır kahve dükkânını çalıştırmaya devam eder.

1978 yılında başladığı kahveciliği 44 yıldır sürdüren Altınkalb, bu işle kazandığı parayla 3 çocuğunu büyütür…