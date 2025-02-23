Lefkoşa’daki silahlı saldırıyla ilgili 1 kişi daha tutuklandı

Polis, Lefkoşa’da gerçekleşen ve bir kişinin dizinden vurularak yoğun bakıma kaldırılmasına neden olan silahlı saldırıyla ilgili 1 kişinin daha tutuklandığını açıkladı.

Polis, tutuklanan şahsın 30 yaşındaki M.E. olduğunu duyurdu.

Lefkoşa’da dün öğlen saatlerinde, bir işletme içerisinde meydana gelen olayda, Ahmet Keskin isimli şahıs, M.L. isimli zanlı tarafından dizinden vurulmuştu.

Zanlı olay yerinden kaçmış, Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmaya çalışırken polis tarafından yakalanmıştı.

Öte yandan dizinden vurulan Keskin ise yoğun bakıma kaldırılmıştı.