Lefkoşa’daki posta kutuları restore edilip korunacak

Lefkoşa sınırları içerisindeki tarihi posta kutuları, kent estetiğine uygun, orijinal renk, biçim ve sembollerine sadık kalınarak restore ediliyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) verilen bilgiye göre, pazar günü başlatılacak çalışmalarda posta kutularının bakım, onarım ve restorasyon çalışmaları ile restorasyon sonrası düzenli bakımı belediye tarafından yürütülecek.

LTB ile Posta Dairesi arasında protokol imzalandı

Bu çerçevede, LTB ile Posta Dairesi arasında, kent genelinde bulunan posta kutularının korunması, restore edilmesi ve işlevselliğinin artırılmasını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Belediye Meclisi’nin kararı doğrultusunda hayata geçirilen protokol ile LTB sınırları içerisindeki posta kutularının tarihi değerlerinin korunması, kent estetiğine uygun şekilde restore edilmesi ve kamusal alandaki görünürlüğünün artırılması amaçlanıyor.

Protokol kapsamında, çevresel bütünlükten kopmuş durumda olan posta kutuları kentin dokusuna uygun, kamusal görünürlüğü ve turistik değeri yüksek alanlara taşınacak.

LTB bakım ve restorasyonu yürütecek, Posta Dairesi lojistik destek verecek

Lefkoşa Türk Belediyesi, restorasyon sürecinde oluşabilecek hasar, zarar ve güvenlik risklerinden sorumlu olurken, çevre düzenlemesi ve görsel bütünlüğün sağlanmasını da üstlenecek.

Posta Dairesi ise, restorasyon çalışmalarına onay verirken, süreç boyunca iş birliği ve lojistik destek sağlayacak. Protokol çerçevesinde, posta kutularının mülkiyetinin ve işlevsel sorumluluğunun Posta Dairesi’ne ait olduğu belirtildi.