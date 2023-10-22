Lefkoşa’daki kazanın zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Lefkoşa’da 18 yaşındaki yayanın ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya neden olmakla suçlanan M.O.O. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa’da 18 yaşındaki yayanın ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya neden olmakla suçlanan M.O.O. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.
Polis, ağır yaralanan yayanın bilincinin kapalı olduğunu, hayati tehlikesinin sürdüğünü aktardı.
Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, Cumartesi günü saat 19.10 raddelerinde Lefkoşa’da, aracını dikkatsiz bir şekilde kullanan zanlının, yolu sağından soluna doğru yaya olarak geçmeye çalışan Zemzem İclal Büte’ye çarptığını söyledi.
Polis, çarpma sonucu yolun sağına doğru savrulan yayanın karşı yönden gelen ve kazayı görüp yol içerisinde duran Hatice Bolat yönetimindeki aracın ön kısmına çarpıp yol içerisine düştüğünü ifade etti.
Polis, kazada ağır yaralanan yayanın Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, bilincinin kapalı olduğunu, hayati tehlikesinin bulunduğunu ve yoğun bakıma alındığını söyledi.
Polis, zanlının ise kazanın ardından tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Zanlıdan uyuşturucu testi için kan örneği alındığını kaydeden polis, çevre güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 2 gün süre istedi.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.