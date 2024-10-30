“Lefkoşa’daki görüşmeye, BM Sekreterliği temsilcisi de katılmalı”

Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis arasında Adada yapılacak görüşmenin gayriresmi olsa da, Genel Sekreter’in ortaya koyduğu format gereği, "New York’tan BM Sekreterliği temsilcisinin hazır bulunmasını gerektirdiğini” öne sürdü.

Fileleftheros’un haberine göre, Kombos gerek Kıbrıs’ta iki lider arasında gerçekleşecek ikili görüşme, gerek gayriresmi birçok taraflı görüşme olsun, Kıbrıs sorununda bundan sonra atılacak adımların BM’den beklendiğini söyledi.

“Gayriresmi olsa da iki lider arasında gerçekleşecek bir görüşmenin BM yetkilisinin huzurunda olacağı” görüşünü ortaya koyan Kombos “Lefkoşa’daki görüşme de Genel Sekreter’in ortaya koyduğu format gereği, New York’tan, Sekreterlikten temsilcisinin katılımını gerektirir” ifadesini kullandı.

Konstantinos Kombos, Kıbrıs Rum liderliğinin, “Muhtemelen (Genel Sekreter’in) Kıbrıs temsilcisi rolünü üstlenecek kişinin" BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile temas halinde olduğunu da açıkladı. Ancak “DiCarlo’nun iki tarafla temas etmek üzere Ada’ya ne zaman gelmek niyetinde olduğunu şu ana kadar netleştirmediğini” de söyledi.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in son Londra temasında, “Londra’nın Kıbrıs sorununa ilgisini devam ettirdiği izlenimi edindiğini” de ima eden Kombos, (Kıbrıs sorununun çeşitli yönlerinin üç ayrı masada paralel görüşülmesi önerisi bağlamında) “Masaların kombinasyonu, Kıbrıs sorunundaki çabaların bu aşamasında ilgilenilmesi gereken konu değil. Bu, tarafların, resmi görüşmeler başladığında meşgul olacakları bir konu.” ifadesini kullandı.