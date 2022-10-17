İlk yağmurlar: Başkent yine mutsuz

Kıbrıs'a düşen ilk yağmurlar başkentte yine mutsuzluk nedeni oldu, pek çok cadde sular altında kaldı. Gün boyunca etkili olan kuvvetli sağanak yağış, başkent Lefkoşa'daki altyapı sorunlarını yeniden gün yüzüne çıkardı, yağmur suyu drenajlarının yetersizliği dikkat çekerken, yollardaki yetersizlik de trafik yol güvenliği riskini gündeme getirdi.

Yağmurla birlikte kimi araçlar yollarda kaldı, trafik alt üst oldu, kimi ev ya da işyerlerini su bastı.

Organize Sanayi Bölgesi’nin kaderi de yine değişmedi. Yollarda biriken yağmur suları, kaldırımda yürümeye çalışan vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Kimi yurttaşlar karşıdan karşıya geçebilmek için çamurlu suların içine girmek zorunda kaldı. Pek çok noktada rögarların da taşması ile ortalık çirkefe dönüştü.

Mağusa ve Girne de yağmurla birlikte pek çok sorun yaşadı.