Lefkoşa’da yoldan çıkan araç devrildi
Lefkoşa’da, yoldan çıkan araç devrildi. Olay sonucu, şans eseri yaralanan olmadı.
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Lefkoşa'da Kasım Bulancak (E-50), yönetimindeki RV 769 plakalı çift kabin araçla seyrettiği sırada yoldan çıkıp devrildi. Kazada yaralanan olmadı.
Polisin açıklamasına göre, Bulancak saat 10.00 sıralarında Osman Örek Caddesi üzerinde çift kabin araçla doğu istikametinde seyrettiği sırada sola meyilli virajda dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip, yolun solundan çıktı ve devrildi.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : kaza, trafik kazası, lefkoşa kaza