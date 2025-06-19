Lefkoşa'da yenilenen Bandabuliya Sahnesi açıldı

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LTB) ile Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) iş birliğinde yenilenen Bandabuliya Sahnesi açıldı.

LTB Tiyatrosu ile ARUCAD’ın sahne etkinliklerinin ortak kullanımında değerlendirilecek Bandabuliya Sahnesi, “Eski Toptancılar Hali ve Kiralama İhalesi” kapsamında hazırlanan “Toptancılar Hali Dönüşüm Projesi”nin tamamlanan ilk etabı oldu.

ARUCAD, burada bulunan ve üniversitenin Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi olarak kullanacağı bölümü ekim ayında açacak.

Harmancı: “Bir tarihin canlanmasına tanıklık ediyoruz”

Bandabuliya Sahnesi’nin açılışı kapsamında bugün basın toplantısı düzenlendi. LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın’ın konuşma yaptığı basın toplantısında LTB Meclis üyeleri, ARUCAD yetkilileri, tiyatrocular da yer aldı. Konuşmaların ardından dans gösterisi ve müzik dinletisi sunuldu, kokteyl verildi.

Basın toplantısında İlk sözü alan LTB Başkanı Harmancı, Bandabuliya Sahnesi’nin sadece Lefkoşa’nın değil, ülkenin kültür ve sanat hayatına ev sahipliği yapacak donanıma kavuştuğunu belirterek, “Tarihi bir ana, bir tarihin canlanmasına tanıklık ediyoruz” dedi.

1929’da başlayıp, 1932’de topluma kazandırılan Bandabuliya’nın (Belediye Pazarı) Lefkoşa’nın sosyal hayatının dönüşmesinde önemli rol oynadığını dile getiren Harmancı, bu alanın taleplere karşılık vermede yetersiz kalmasıyla 1940’lı yıllarda Toptancılar Hali’nin inşa edildiğini kaydetti.

“Bütün şehrin bir araya geldiği bu yer bir döneme damga vurdu” diyen Harmancı, bu süreçlere önemli katkısı olan Lefkoşa Belediyesi Meclis üyelerinden merhum Necati Özkan’ı da andı.

Badabuliya ile ilgili, kiralama ve iş birliği de dahil 2004'ten bu yana yaşanan gelişmelere işaret eden Harmancı, şehre, kamuya ve tarihi belleğe ait bina için önemli mücadeleler verdiklerini ve yasal olanlar da dahil, birçok sorunu çözdüklerini söyledi.

LTB’nin çıktığı açık ve şeffaf bir ihaleyle Surlariçi’ndeki eğitim bacağını güçlendirmek istediğini belirten Harmancı, güven veren kurum ve kuruluşlar bulmak için ağır ihale şartları oluşturduklarını kaydetti.

ARUCAD ile 15 yıllık bir sözleşme imzalandığını söyleyen Harmancı, tarihi eser olduğundan binayla ilgili her adımın Anıtlar Yüksek Kurulu onayıyla atıldığını anımsatarak, binanın arka tarafında park yeri ve etkinlik alanı da oluşturulduğunu söyledi.

Harmancı'ndan Vakıflara çağrı

LTB Başkanı Harmancı, Surlariçi’nde hayata geçirdikleri tüm dönüşüm projelerinde temel ilkenin tarihi mirasa saygılı, sosyal yapıyla uyumlu ekonomik hareketlilik yaratmak olduğunu ifade etti.

Harmancı, bölgedeki mülkün yüzde 30’una sahip Vakıflar İdaresi’ni bu sürecin parçası olmaya çağırarak, onlarla birlikte çok daha hızlı yol alabileceklerini dile getirdi.

Mehmet Harmancı, bu süreçte karalamalar da olduğunu kaydetti.

Harmancı, konuşmasının sonunda proje mimarı Tunç Adanır ve yanında yer alarak sürece katkı koyanlara teşekkür etti.

Arkın: "Burası geçmişimizin, karakterimizin bir parçasıdır”

ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın, da toplantıda yaptığı konuşmada, bu projede yer aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi

Arkın, ihmal edilen ve yapıların bakımsız kaldığı Surlariçi'nin onun için, Kıbrıslı Türkler için çok önemli olduğunu belirterek, "Burası geçmişimizin, karakterimizin bir parçasıdır” dedi.

ARUCAD’ı kurduğunda bu tarihi bölge için de hedefleri olduğunu söyleyen Erbil Arkın, binaların restorasyonuyla burada bambaşka bir ruh oluştuğunu vurguladı.

Bunun bir başlangıç olduğuna işaret eden Erbil Arkın, "Surlariçi’nin gurur duyulacak bir bölge olmasına katkı sağlamak hepimizin görevi... ARUCAD’ın da bunda payı olursa ne mutlu bize…” dedi.

Surlariçi’nin dönüştürülmesi için herkesin teşvik edilmesi gerektiğini de ifade eden Arkın, yakında buralarda öğrenciler için yurt olabilecek binaları restore edebileceklerini belirtti. Arkın, Surlariçi’ndeki ruhu herkesin yaşamasını istediklerini söyledi.

Haber: Rahme Çiftçioğlu / Fotoğraf: Erol Uysal