Lefkoşa'da yasadışı bahis operasyonu!

Lefkoşa’da meydana gelen “ Elektronik Haberleşme Yasası ve Şans Oyunları Yasasına Aykırı Hareket Etmek” suçlarından tutuklanan zanlılar M.K., S.Y., S.Y., H.S., O.O., M.G. ve E.Z. teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Mehmet Davulcu, Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’ndan aldıkları bilgiye göre, Aralık 2022 ve Ocak 2023 tarihleri arasında KKTC’de faaliyet gösteren bir cep telefonu operatörü bayisinden birçok şahıs adına ilk tespitlere göre yaklaşık 2000 adet sim kartının kayıt edilip, bu sim kartların bağlı bulunduğu cihazların IMEI numaralarının klonlanarak Elektronik Haberleşme Yasasına aykırı hareket edildiğinin öğrenildiğini anlattı.

Polis, 23 Ocak 2023 tarihinde, soruşturma neticesinde bahse konu cep telefonu operatörü bayisinde çalışmakta olan M.K.’nin sim kartları birçok kişinin adına kayıt yaptırıp zanlı S.Y.’ye komisyon karşılığı sattığının belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlı S.Y. ve zanlı S.Y.’nin, söz konusu kartları “BirinciBetnet.com, Lensbahislink.com, fixcasino.com, malpasbahis, Limakbahis ve Redbahis.com” isimli yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklam ve tanıtımını yapmak amacı ile toplu SMS atma modemi vasıtasıyla göndererek Şans Oyunları Yasası ve Elektronik Haberleşme Yasasına Aykırı Hareket ettiklerinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, aynı tarihte M.K. aleyhine Mağusa Kaza Mahkemesinden derdest emri temin edildiğini, aynı tarihte verdiği gönüllü ifadesinin temin edildiğini belirtti.

Polis, zanlı M.K.’den temin edilen gönüllü ifadesinde; yaklaşık 5000 adet sim kartı komisyon karşılığında isimlerini birçok kişiye sattığını söylediğini anlattı.

Polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesine atfen yaptıkları araştırmalarda, söz konusu sim kartları zanlı S.Y.’ye sattığını beyan ettiğini belirtti.

Polis, aynı gün zanlı S.Y.’nin huzurunda “Yılmaz” isimli oto galeride yapılan arama neticesinde içerisinde yasa dışı bahisle ilgili bilgi ve belgelerin olduğuna inanılan 1 adet kamera kayıt cihazı, 4 adet bilgisayar kasası, 1 adet laptop, 1 adet post cihazı, 1 adet şifreli çelik kasa, kullanımında bulunan araç içerisinde yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin tanıtımı ve reklamında kullanıldığına inanılan 1 adet toplu sms atabilen 8 portlu usb modem havuzu, 7 adet cep telefonu, 16 adet 3G internet modeminin bulunarak incelenmek üzere emare alındığını anlattı.

Polis, olayla ilgili yürütülen tahkikatta; M.K.’nin, sayısı henüz tam olarak tespit edilemeyen birçok SİM kartı satmış olduğu zanlı H.S.’nin Girne'de tespit edildiğini ve ikametgahında yapılan aramada; yasadışı olarak faaliyet gösteren bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığına inanılan 2 adet laptop, 2 cep telefonu, 4 adet sim kart ve 1 adet harici USB belleğin bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, aynı gün mesele ile ilgili olarak zanlı O.O. ve zanlı M.G.’nin de Girne'de tespit edildiklerini, tasarruflarında; bahis ve kumar sitelerinin reklam ve tanıtımında kullanıldığına inanılan 2 adet laptop, 1 adet harici Hard-disk, 4 adet cep telefonu ve toplam 283 adet GSM sim kartının bulunup emare alındığını anlattı.

Polis, yine aynı gün zanlı H.S. ile birlikte yasadışı faaliyet gösteren bahis ve kumar sitelerinde kullanmak üzere M.K’den GSM hattı satın aldığı tespit edilen zanlı E.Z.’nin Girne'de tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlı S.Y.’nin çelik kasasının içinde 7,65 çapında tabanca bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlıların ilerde davalarında hazır olmalarını sağlanmak için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, 25 biner TL nakdi teminat yatırmaları, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, KKTC vatandaşı birer kefilin 140 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması, 150 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması, Sinan Yıldırımlar için iki kefilin 140 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.