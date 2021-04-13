Lefkoşa’da yarın bazı bölgelerde su kesintisi olacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından ana isale hattında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın ve perşembe günü Kumsal, Kızılbaş, Gelibolu, Yenişehir, Kaymaklı ve Çağlayan bölgelerine su verilemeyecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yurttaşların su eksikliği yaşamamaları için suyu dikkatli kullanmaları uyarısında bulunuldu.