Lefkoşa’da yarın 3,5 saat elektrik kesintisi
Kıb-Tek, bakım çalışması nedeniyle yarın Lefkoşa’da Mustafa Çağatay Caddesi ve İskenderun Caddesi'ne 3 buçuk saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
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Kıb-Tek, bakım çalışması nedeniyle yarın Lefkoşa’da Mustafa Çağatay Caddesi ve İskenderun Caddesi'ne 3 buçuk saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kurumdan yapılan açıklamada, kesintinin, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 08:00 ile yaklaşık 11:30 saatleri arasında olacağı belirtildi.
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