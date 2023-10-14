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Lefkoşa’da yarın 3,5 saat elektrik kesintisi

Lefkoşa’da yarın 3,5 saat elektrik kesintisi

Kıb-Tek, bakım çalışması nedeniyle yarın Lefkoşa’da Mustafa Çağatay Caddesi ve İskenderun Caddesi'ne 3 buçuk saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

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Kıb-Tek, bakım çalışması nedeniyle yarın Lefkoşa’da Mustafa Çağatay Caddesi ve İskenderun Caddesi'ne 3 buçuk saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, kesintinin, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 08:00 ile yaklaşık 11:30 saatleri arasında olacağı belirtildi.

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