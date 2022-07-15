Lefkoşa35 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Lefkoşa’da ücretsiz antijen testleri yapıldı
Lefkoşa’da ücretsiz antijen testleri yapıldı

Lefkoşa’da ücretsiz antijen testleri yapıldı

Artan koronavirüs vakalarının tespiti için Sağlık Bakanlığı’nın bugün Lefkoşa'da ücretsiz random (rastgele) antijen testleri yapıldı.

A+A-

Artan koronavirüs vakalarının tespiti için Sağlık Bakanlığı’nın bugün Lefkoşa'da ücretsiz random (rastgele) antijen testleri yapıldı.

Sabah Girne Kapısı’nda yapılan testler, daha sonra Samanbahçe evleri bölgesinde devam etti.

Fotoğraf: Hüseyin Sayıl (TAK)

Bu haber toplam 730 defa okunmuştur
Etiketler : , ,