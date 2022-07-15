Lefkoşa’da ücretsiz antijen testleri yapıldı
Artan koronavirüs vakalarının tespiti için Sağlık Bakanlığı’nın bugün Lefkoşa'da ücretsiz random (rastgele) antijen testleri yapıldı.
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Artan koronavirüs vakalarının tespiti için Sağlık Bakanlığı’nın bugün Lefkoşa'da ücretsiz random (rastgele) antijen testleri yapıldı.
Sabah Girne Kapısı’nda yapılan testler, daha sonra Samanbahçe evleri bölgesinde devam etti.
Fotoğraf: Hüseyin Sayıl (TAK)
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Etiketler : sağlık bakanlığı, test, covid-19