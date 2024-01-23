Lefkoşa’da trafik kazası: 1 yaralı

Lefkoşa’da bugün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, CP 547 plakalı aracını kullanan Neşet Mavigözlü (E-73), yolun solunda bulunan “Heybe Restoran” önlerine geldiğinde, dikkatsizlıği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve o esnada yolun solunda park halinde bulunan VB 185 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptı. Daha sonra yoluna devam edip, yolun solundan çıktı ve Heybe Restoranı çevreleven beton duvara ve 3 metre genişliğindeki cam pencereye çarpıp durdu.

Kaza sonucu hafif bir şekilde yaralanan CP 547 plakalı araç sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlı Devlet Hastanesi Acil Serviste tedavisini müteakip aynı serviste müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.