Lefkoşa19 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Lefkoşa’da trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Lefkoşa’da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Lefkoşa’da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Lefkoşa’da bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

A+A-

Lefkoşa’da bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, Marina Senina (K-47), yönetimindeki YG 073 plakalı araçla saat 12.45'te Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde  seyrettiği sırada karşıdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden sağa dönüşe geçip, Semiye Ökçün (K-28) yönetimindeki VV 316 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan Ökçün, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi edildi. Soruşturma devam ediyor.

Bu haber toplam 243 defa okunmuştur
Etiketler :