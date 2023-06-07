Lefkoşa’da “tecavüz” iddiası
Lefkoşa’da meydana geldiği iddia edilen cinsel tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan A.C.Y. isimli zanlı mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa’da meydana geldiği iddia edilen cinsel tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan A.C.Y. isimli zanlı mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemede olayı aktaran polis memuru, zanlının, 26 Mayıs tarihinde, saat 05.00 sıralarında Lefkoşa’da meydana geldiği iddia edilen “Cinsel Tecavüz, Kasti Hasar ve Ciddi Darp” suçlamalarıyla tutuklandığını söyledi.
Polis, zanlının aynı evde kalan 30 yaşındaki kadına tecavüz ettiğini, aynı gün tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi.
Polis, ikisi şikayetçiye, ikisi de zanlıya ait olan 4 doktor raporu temin edildiğini anlattı.
Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.
Zanlının avukatı itiraz etmedi.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker,zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.