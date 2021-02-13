Lefkoşa’da sıkı denetim

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB), pandemi önlemleri çerçevesinde rutin olan denetimlerini arttırarak devam ettirdiği, bu çerçevede, 8 – 12 Şubat arasında 133 iş yerinin denetlendiği kaydedildi. Covid-19’a karşı alınması gereken tedbirlere uymayan 8 iş yeri de kapatıldı, 9 işyerine para cezası kesildi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, denetimler sonucunda 9 iş yerine kurallara uymaması nedeniyle 3 bin 820’şer TL idari para cezası kesildi. LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri ile LTB Zabıta Şubesi ekipleri tarafından yapılan denetimlerde Covid-19’a karşı alınması gereken tedbirlere uymayan 8 iş yeri de kapatıldı.

Denetimlerde maske ve mesafe kuralına uymayan 1 işletmeye 3 bin 820 TL idari para cezası verilirken, 5 kişiye de maske mesafe kuralını ihlal ettiklerinden dolayı 382’şer TL para cezası kesildi.