Lefkoşa’da Sami Özuslu coşkusu!
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu, Lefkoşa Zahra Sokak’tan Büyük Han’a coşkulu bir kalabalıkla yürüdü.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu, Lefkoşa Zahra Sokak’tan Büyük Han’a coşkulu bir kalabalıkla yürüdü.
Sami Özuslu’ya CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri ve partililer de eşlik etti.
Yürüyüşte, 25 Haziran’ın değişimin başlangıcı olacağı mesajı verilirken, “Hayal et, umut et, kendine güven” sloganları da atıldı.
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Etiketler : ctp, sami özuslu