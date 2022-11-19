Lefkoşa’da polis denetimi: Kumarhanede 23, trafikte 345 kişi hakkında işlem yapıldı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleşti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 18 ila 19 Kasım tarihleri; 21.30 – 02.00 saatleri arasında meydana genelen denetimler kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu mekanlar ile gece kulüplerinde gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 23 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında ise 716 araç kontrol edildi, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 345 araç sürücüsü rapor edilirken, 35 araç trafikten men edildi.