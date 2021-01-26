Lefkoşa'da PCR testleri Ayaktan Tanı Merkezi'nde, aşılar da Poliklinik'te yapılacak
Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa'da bugünden itibaren PCR testlerinin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki Ayaktan Merkezi'nde, 65 yaş üstü vatandaşlara yapılan aşıların da Poliklinik'te gerçekleşeceğini duyurdu.
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Sağlık Bakanlığı, Pandemi Hastanesi'nde Covid-19 hastalarının tedavilerine başlanması nedeniyle bugünden itibaren PCR testlerinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Ayaktan Tanı Merkezi'nde yapılacağını açıkladı.
Lefkoşa'da yapılan 65 yaş üstü kişilerin Covid-19 aşıları da Dr. Burhan Nalbantoğlu'nda Poliklinik binasında 14.00-20.00 saatleri arasında randevulu olarak yapılacak.
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