Lefkoşa’da “pala” dehşeti

Lefkoşa’da “pala” ile 2 kişiyi yaraladığı tespit edilen 47 yaşındaki M.K. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, zanlının Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında Lefkoşa'da Surlariçi'nde bulunan İstanbul Caddesi üzerinde, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu henüz tespit edilemeyen pala ile 31 yaşındaki Murat Gören’in başının arka kısmına vurarak 7 santim kesi oluşturmak sureti ile katle teşebbüs edip, yaralanmasına sebep olduğunu anlattı.

Polis memuru, zanlının aynı palayı 24 yaşındaki İbrahim Casun’un yüzüne fırlatarak, dişinin kırılmasına sebebiyet verip, alt sağ dudağında 4 santim kesi oluşturmak sureti ile vahim zarar suçunu işlediğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının bu olayların akabinde Murat Gören'e ait cep telefonunu yere atarak kırılmasına sebep olmak sureti ile kasti hasar suçunu işlediğini kaydetti.

Polis, zanlının aynı gün Demirhan'da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını, ikamet ettiği Surlariçi’ndeki otel odasında yapılan aramalarda kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını anlattı.

Polis memuru, zanlının işlemiş olduğu suçlarla alakalı cezai sorumluluğunun olup olmadığına dair Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden doktor kontrolünden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Soruşturmanın yeni başladığını, aranan emare ve izlenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, alınacak ifadeler olduğunu da belirterek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.