Lefkoşa'da online “Kardeş Şehirler, Kardeş Kültürler” fotoğraf sergisi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) “Kardeş Şehirler, Kardeş Kültürler” isimli online fotoğraf sergisi açıldı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre “Şehirlerin kardeşliği, kardeşliğin şehirleri” mottosu ile düzenlenen ve LTB’nin ev sahipliği yaptığı sanal sergide Lefkoşa, Ankara, İzmir, Gaziantep, Eskişehir, Bursa, Mersin Yenişehir ve Kadıköy’den fotoğraflar online olarak sanatseverlerle paylaşılıyor.

Açıklamaya göre, Lefkoşa Türk Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mersin Yenişehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi’nin kültürel ilişkilerinin bir sonucu olan ve KKTC’den de Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği (KIFSAD), Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) ve Diyafram Fotoğraf Sanatı Derneği(DİFSAD) işbirliği ile hayata geçirilen "Kardeş Şehirler Kardeş Kültürler" sanal sergisi bugün açıldı. LTB bu sergi ile bir yandan görsel güzelliklerin yer aldığı bir etkinlik düzenlemeyi, diğer yandan da kardeş belediyeleri ile kültürel bir etkileşim sağlamayı amaçlıyor.

Sergiye https://www.lefkosabelediyesi.org/kardes-sehirler-kardes-kulturler-online-fotograf-sergisi/ linkinden ulaşılabilir.

Sergiye fotoğraf veren diğer belediyeler de kendi sosyal medya sayfalarında bu linki paylaşarak sergiyi kendi yurttaşlarına ulaştıracak.