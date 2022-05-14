Lefkoşa'da motosiklet kazası: Motosiklet sürücüsü yayaya çarptı

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi'nde dün akşam meydana gelen trafik kazasında yolu yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan 49 yaşındaki Ümit Anuk, kendisine motosiklet çarpması sonucu yaralandı. Motosiklet sürücüsü ise olay sonrası tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında 37 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hüseyin Akkuş, güney istikametine seyrettiği sırada, yolu yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve 90 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunan 49 yaşındaki Ümit Anuk'a çarptı.

Çarpmanın etkisi ile sola doğru savrulan PP 849 plakalı motosiklet yolun sol kısmında kaldırım üzerinde park halinde bulunan DT 723 plakalı araca çarpıp durdu.

Kazada yaralanan yaya Ümit Anuk, ambulansla hastaneye kaldırılırken, yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Motosiklet sürücüsü Hüseyin Akkuş ise tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.