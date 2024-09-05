Lefkoşa’da meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı, kaçan araç sürücüsü tespit edilerek tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 01:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Mohammad S.M Almegharı (E-23) yönetimindeki ZSZ 731 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Çeliksan önlerine geldiğinde, dikkatsizce önündeki aracı solundan geçmesi sonucu o esnada solundan aynı istikamete doğru seyreden Mekki Bulduk (E-24) yönetimindeki LH 960 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı. Aynı araç daha sonra, önünde sağ şeritte seyreden Samiye Fadıloğluları (K-54) yönetimindeki RV 729 plakalı salon aracın sol arka kısmına da çarptı.

Çarpmanın etkisiyle RV 729 plakalı araç savrularak, orta refüje ve refüj içerisindeki okaliptüs ağacına da çarptıktan sonra sol yan kısmına devrilip tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan RV 729 plakalı araç sürücüsü ve araçtaki yolcu Mustafa Fadıloğluları (E-54) ve Merin Fadıloğluları (K-22), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, kaza sonrasında kullanımındaki ZSZ 731 plakalı araç ile kaza yerinde durmayıp ayrılan araç sürücüsü Mohammad S.M Almegharı tespit edilerek tutuklandı.