Lefkoşa'da metruk bina yıkıldı, yol kapandı

Serap ŞAHİN

Lefkoşa’da dün gece 23.30 sularında Fuzuli Sokak’da bulunan kerpiç bir ev yıkıldı, şans eseri can kaybı yaşanmadı.

İhbar üzerine olay yerine giden Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu personeli, binanın elektriğini devre dışı bıraktı. Ardından yıkılma tehlikesi devam eden duvarları yıkarak, molozları yoldan kaldırdı.

Kerpiç evin yaşam alanı olarak kullanılmadığı ve sahibinin Portekiz’de yaşadığı olay yerinden öğrenilirken, yoğun yağışların da bu yıkımda etkili olduğu düşünülüyor.

Olay yerinde YENİDÜZEN’e bilgi veren Lefkoşa Türk Belediyesi Projeler Şube Mimarı Cemal Bensel, söz konusu binanın uzun zamandır sıkıntılı olduğunu ve aşırı yağışlara dayanamayıp yıkıldığını kaydetti. Bensel, “Esas sıkıntı da kerpiç binalara çimento bazlı sıva kullanıp, kerpicin nefes almasını engelliyorlar. Kerpiç düzenli olarak da su çektiği için pudralaşıyor ve dayanıklılığını yitirerek göçüyor” şeklinde konuştu.

Lefkoşa Türk Belediyesi Projeler Şube Mimarı Cemal Bensel

“Bakımsız olan evler bunu hep yaşıyor”

Olay yerinde YENİDÜZEN’e açıklama yapan Lefkoşa Türk Belediyesi Projeler Şube Mimarı Cemal Bensel, ihbarın sabah 6.00’da geldiğini ve KIBTEK ve Telefon Dairesi ile istişare halinde kabloların temizlendiğini kaydetti. Evin boş olduğunu ve sahibinin Portekiz’de yaşadığını belirten Bensel, “Uzun zamandır sıkıntı bir evdi. Maalesef yağmurlara bu kadar dayanabildi. Bakımsız olan evler Surlariçi’nde hep bunu yaşıyor. Esas sıkıntı da kerpiç binalara çimento bazlı sıva kullanıp, kerpicin nefes almasını engelliyorlar. Kerpiç düzenli olarak da su çektiği için pudralaşıyor ve dayanıklılığını yitirerek göçüyor. Genelde çökmeler yağmur gününde olmaz, güneş açtığında olurdu ama enteresan bir şekilde yağmur gecesi çöktü. Ömrünü doldurmuş bir kerpiç vardı ve dayanamayıp yıkıldı” ifadelerine yer verdi.