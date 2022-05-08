Lefkoşa'da korkutan kaza
Lefkoşa'da sabahın erken saatlerinde 121 mlgr alkollü içki tesiri altında, araç kullanan 26 yaşındaki Blessing Tafadzwa Mumvenge kazaya neden oldu, kazada yaralanan olmazken, araç sürücüsü tutuklandı.
Lefkoşa'da sabahın erken saatlerinde 121 mlgr alkollü içki tesiri altında, araç kullanan 26 yaşındaki Blessing Tafadzwa Mumvenge kazaya neden oldu, kazada yaralanan olmazken, araç sürücüsü tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde bu sabah 03.30 sıralarında meydana gelen kazada, 121 mlgr alkollü içki tesiri altında araç kullanan 26 yaşındaki Blessing Tafadzwa Mumvenge, ZPK 688 plakalı Arsın Un fabrikası önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıktı, park halinde bulunan SU 793 plakalı kamyona çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan araç, orta refüj üzerine çıkıp trafik levhasına çarparak durdu ve aniden alevlendi. İtfaiye ekipleri, alevlenen aracı kısa sürede söndürdü.
Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.