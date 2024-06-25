Lefkoşa'da, Kemal Aksay caddesinde kazı çalışması olacak
Lefkoşa’da, Kemal Aksay Caddesinde kazı çalışması yapılacağı duyurularak bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilere uyması istendi.
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Lefkoşa’da, Kemal Aksay Caddesinde kazı çalışması yapılacağı duyurularak bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilere uyması istendi.
Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) tarafından yapılacak ve yarın akşamüzeri saat 19.00’da başlayacak birinci etap elektrik kazı çalışması perşembe sabah 07.00 tamamlanacak.
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