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Lefkoşa'da, Kemal Aksay caddesinde kazı çalışması olacak

Lefkoşa'da, Kemal Aksay caddesinde kazı çalışması olacak

Lefkoşa’da, Kemal Aksay Caddesinde kazı çalışması yapılacağı duyurularak bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilere uyması istendi.

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Lefkoşa’da, Kemal Aksay Caddesinde kazı çalışması yapılacağı duyurularak bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilere uyması istendi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) tarafından yapılacak ve yarın akşamüzeri saat 19.00’da başlayacak birinci etap elektrik kazı çalışması perşembe sabah 07.00 tamamlanacak.

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