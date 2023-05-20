Lefkoşa’da kaza: Kırmızı ışıkta durmayan şahıs dehşet saçtı!

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde dün saat 22.00 sıralarında NZ 936 plakalı araç sürücüsü Mehmet Ali Yılmaz (E-20) Honda Trafik Işıkları kavşağına geldiğinde, tarafında kırmızı ışık yandığı halde durmayıp dikkatsizce yoluna devam etmesi sonucu, o esnada tarafında yeşil ışık yandığı için Şht. Mustafa Ahmet Ruso caddesi üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Kemal Turan (E-20) yönetimindeki LZ 151 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, çarpmanın etkisiyle NZ 936 plakalı araç savrularak, aynı cadde üzerinde karşı istikamette taraflarında kırmızı ışık yandığı için durmakta olan Muhammed Umaır (E-22) yönetimindeki SH 653 plakalı motosiklet ile Salim Chımbo (E-24) yönetimindeki ZRB 371 plakalı araca da çarptıktan sonra, sağ yan kısmı üzerine devrilerek durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan NZ 936 plakalı araç sürücüsü Mehmet Ali Yılmaz, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmektedir