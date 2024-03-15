Lefkoşa'da kaza: Bir kişi yaralandı, alkollü sürücü tutuklandı

Lefkoşa surlariçinde iki araç çarpıştı, bir kişi yaralanırken alkollü olduğu belirlenen araç sürücülerinden biri tutuklandı.

Kaza dün, Sarayönü Sokak'ta 29 yaşındaki Muhammed Karadurak'ın JR 442 plakalı araçla güneye doğru seyrettiği sırada yolun sonundaki Tanzimat Sokağa geldiğinde, ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sokağa giriş yaptığı esnada meydana geldi. Karadurak'ın aracı, Haşmet Gürkan Sokak'ta kuzey istikametine doğru 267 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden 31 yaşındaki Talat Tanca yönetimindeki PJ 235 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.

Kazada yaralanan JR 442 plakalı araçtaki yolcu 24 yaşındaki Derya Karadurak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Serviste müşahede altına alındı.

PJ 235 plakalı araç sürücüsü Talat Tanca tutuklandı.