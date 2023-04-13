Lefkoşa'da kaza: 13 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
Lefkoşa’da dikkatsiz sürücü, yolu karşıdan karşıya geçen 13 yaşındaki çocuğa çarptı. Çocuk, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
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Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, 29 yaşındaki Halil Altınbaş, yönetimindeki TR 161 plakalı araçla dikkatsiz sürüş yaptığı sırada, “Okmar” isimli market yakınlarında yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 13 yaşındaki Anatoli Gulevi isimli çocuğa çarptı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, bugün 15.45 sıralarında meydana gelen kazada yaralanan 13 yaşındaki Gulevi, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı, tedavisinin dürdüğü belirtildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Etiketler : trafik kazası, okmar, Halil Altınbaş, Anatoli Gulevi