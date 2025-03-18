Lefkoşa’da kahkaha dolu bir gece: 20 Mart’ta Mod Cafe’de Komedi Gecesi!

Kıbrıs’ın kuzeyinde komedi geceleriyle ün kazanan Collective.Beat, 20 Mart’ta 8’inci kez izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Collective.Beat’den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’daki Mod Cafe'de gerçekleşecek etkinlikte, katılımcılara kahkaha garantili bir gece vaat ediliyor.

“Gündemin karmaşasından ve hayatın absürtlüğünden bir an olsun kaçmak isteyenlere unutulmaz bir deneyim sunulacak” denilen açıklamada, gecede sahne alacak isimler şöyle açıklandı:

Ezgi Bertiz , keskin mizahı ve cesur esprileriyle izleyicileri kahkahaya boğacak.

Ömer Akama , sahnede ilk kez yer alacak ancak iddialı performansıyla dikkatleri üzerine çekecek.

Melisa , aşkın hem tatlı hem de acı yönlerini mizahi bir dille sahneye taşıyacak.

Ataysounds , müzikle mizahı harmanlayarak eğlenceyi zirveye taşıyacak.

Ebru Osman & Meryem Tarkan, “Yok artık!” dedirtecek sıra dışı hikayeleriyle izleyicileri şaşırtmaya hazırlıyor.

Ve gecenin kaptanı Hakan Çoban, sahnedeki enerjisiyle kahkaha dolu bir atmosfer yaratacak.

Açıklamada, “Kıbrıs stand-up sahnesine taze bir soluk getiren CollectiveBeat Komedi Gecesi, Mod Cafe’nin samimi ortamında izleyicilere eşsiz bir eğlence deneyimi sunacak. 20 Mart’ta buluşmak için rezervasyonunuzu yapmayı unutmayın, mizah ve eğlence dolu bu geceyi kaçırmayın” ifadeleri kullanıldı.