Lefkoşa’da kadına şiddet

Lefkoşa’da meydana gelen olayda eşini darp eden C.E. şikâyet üzerine tutuklanarak, Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili bulguları aktaran polis, zanlının Çarşamba günü Lefkoşa'daki evlerinde, aralarında çıkan sözlü tartışma üzerine eşini ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Polis, zanlının Perşembe gün tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirtti.

Gerekli araştırmaları yaptıklarını ifade eden polis, zanlının eş muafiyetiyle Kıbrıs’ın kuzeyinde barındığını kaldığını, benzer sabıkası olmadığını söyledi.

Polis, zanlının davasında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 15 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 250 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.