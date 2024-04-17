Lefkoşa’da kadına şiddet!

Eski kız arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan H.Ö. "Ciddi Darp" ve "Kasti Hasar" suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının Salı günü saat 11.00 raddelerinde kullanımında bulunan araç içerisinde, Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunduğu sırada, eski sevgilisi S.B.’yi (K-18) ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının aynı tarihte Girne’de umumi bir yer olan Said Terzioğlu Sokak üzerinde kız arkadaşına ait 8 bin TL değerindeki telefonunu kasten ve kanunsuz olarak yere atıp kırmak suretiyle hasara uğrattığını söyledi.

Polis, aynı gün müştekinin Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek doktor raporu temin edildiğini belirtti.

Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını, ifadesinde suçlarını kabul ettiğini belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.