Lefkoşa’da kadına şiddet!

Lefkoşa’da eşini darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Murad Koldashev mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne “Ciddi Darp” suçundan çıkarılan zanlı hakkındaki olguları aktaran polis, Pazar günü zanlının, Göçmenköy’deki ikametgahlarının yatak odası içerisinde aralarında çıkan sözlü tartışma sonrası eşini ciddi şekilde darp ettiğini anlattı.

Polis, olayın 31 Ocak 2024 tarihinde polisin bilgisine geldiğini, aynı tarihte zanlının aleyhinde derdest emri temin edildiğini ve Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, temin edilen doktor raporunda müştekinin yüzünün ve başının muhtelif yerlerinde ekimoz olduğu öğrenildiğini söyledi.

Polis, zanlının yazılı dava tebliğinde suçunu kabul ettiğini, çalışma izni ile ülkede bulunduğunu belirterek, davalarında hazır bulunması için uygun teminata bağlanmasını mahkemeden talep etti.

Huzurundaki verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, 20 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.