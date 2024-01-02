Lefkoşa’da kadına şiddet

Lefkoşa’da meydana gelen olayda eski kız arkadaşını darp eden O.A. şikayet üzerine tutuklandı.

Zanlı "şiddet kullanma tehdidi ve ciddi darp" suçlarından teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında kendisinden ayrılmak isteyen kadını darp edip, öldürme tehdidinde bulunduğunu aktardı.

Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını, yazılı dava tebliğinde suçunu kabul etmediğini açıkladı.

Şikayetin devam ettiğini kaydeden polis, zanlının sabıkası olmadığını uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.