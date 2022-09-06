Lefkoşa’da kadına şiddet

“Yemek yapmadığı” gerekçesiyle birlikte yaşadığı kız arkadaşını darp eden zanlı T.B. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Doğcan Kırgeç, zanlının 4 Eylül tarihinde, Lefkoşa'daki ikametgâhı içerisinde, birlikte yaşadığı kız arkadaşını, “kendisine yemek yapmadığı” gerekçesiyle çıkan tartışma sonucu darp ettiğini anlattı.

Polis, olayın bilgilerine 05 Eylül 2022 tarihinde geldiğini ifade ederek, müştekinin aynı tarihte Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin Acil Servis bölümünde fiziki muayeneden geçirildiğini ve vücudunda darp ile cebir izi olduğu yönünde doktor raporu temin edildiğini bildirdi.

Polis, zanlının yine aynı gün derdest emri gereği tutuklandığını belirterek, yürütülen soruşturma kapsamında olayın gerçekleştiğine dair çevre şahadeti bulunduğunu anlattı.

Polis, soruşturmanın kısmen tamamlandığını ancak zanlının etki etme olasılığı kalmadığından davaları görüşülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının davasında hazır bulunması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 8 bin TL tutarında nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı iki kefilin 150 bin TL'lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.