Lefkoşa'da iki kaza, biri 161 diğeri 232 promil alkollü

Lefkoşa'da meydana gelen iki farklı kazada, sürücülerden biri 161 diğeri ise 232 promil alkollü çıktı.

Düz yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti

Kazalardan ilki akşam saat 18:00 civarında Lefkoşa Dr.Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana geldi. Fatih Terim Sefaoğlu (E-36) isimli kişi 161 promil alkol tesiri altında CL 186 plakalı araç ile direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çıktı. Ardından refüj içerisinde bulunan ağaca çarparak durabildi. Çarpışma sonucu yaralanan olmadı.

Park halindeki araca çarptı

Diğer kaza ise akşam saat 21:00'da meydana geldi. Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Fatih Ahmet Yılmaz (E-29), 232 promil alkollü içki tesiri altında NJ 675 plakalı araç ile Ağaç Market önlerine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda park halinde bulunan MR 419 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan MR 419 plakalı araç da önünde park halinde bulunan ES 639 plakalı araca çarpmıştı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.