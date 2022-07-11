Lefkoşa'da hırsızlık: 2 tutuklu

Lefkoşa’da bir işyerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen M.G ve M.M.K tutuklandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar olayla ilgili bulguları aktardı.

Kırcalılar, 3- 4 Temmuz 2022 tarihleri 02.00-13.30 saatleri arasında Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir iş yerine giren 2 zanlının Toshiba marka laptop, 27 adet Marlboro touch sigara, 26 adet Parlament uzun sigara, 38 adet Kent Switch sigara, 96 adet Harvest slim Coffee ve mentol sigara, 9 adet All Rice basmati pirinç, 8 adet Lifalif yulaf ezmesi ve bahse konu masanın ikinci çekmecesinde muhafaza edilen 675 TL nakit parayı sirkat edip ayni yerden çıktıklarının tespit edildiğini söyledi.

Kıyafetleri bulundu

Polis mesele ile ilgili olay yeri ve çevresinde başlatılan kapsamlı soruşturma neticesinde zanlıların kamera görüntülerinden tespit edilerek 7 Temmuz’da derdest emri ile tutuklandıklarını belirtti.

Polis zanlıların tutuklanmasının ardından zanlı M.G’nin ikametgahında yapılan aramada; 3 adet Rothmans 50 gr. Tütün ve olay günü giymiş olduğu giysileri bulunarak emare olarak alındığını, zanlı M.M’nin ikametgahında mahkeme emri gereği yapılan aramada olay günü giymekte olduğu kıyafetler bulunarak emare alındığını söyledi.

2 gün tutukluluk

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların verdiği gönüllü ifadenin araştırılacağını, alınması gereken ifadeler ve aranan emareler olduğunu belirterek zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.