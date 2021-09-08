Lefkoşa’da hırsızlık, 1 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da dün saat 01.00 sıralarında Ramazan Bahçeci’ye ait demirci atölyesinin kapısı hasar yapmaksızın açılarak, içeriye girildi.

İş yerinden bir adet ahşap kesme makinesi ve motoru, üç adet antika demir, bir adet su termosu, iki adet kaynak makinesi, sekiz adet araç kontak anahtarı, bir adet güvenlik kamerası kayıt cihazı ve bir adet tekne telsizi çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen N.Y.(E-39) tutuklandı.

N.Y’nin tasarrufunda ahşap kesme makinesi ve motoru bulunarak, emare olarak alındı.