Lefkoşa’da elektrik kesintisi

Lefkoşa’da bazı sokaklara yarın yaklaşık üç saat elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre yarın alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 14.00-17.00 saatleri arasında Şehit Ecvet Yusuf Caddesi, Yenişehir trafik ışıkları ile Deniz Plaza arasında kalan bölge ile Recep Mustafa Sokak ve civarında elektrik kesik olacak.