Lefkoşa’da elektrik kesintisi
Lefkoşa'nın bazı bölgelerine yarın 3 saat elektrik enerjisi verilemeyecek.
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Lefkoşa’da bazı sokaklara yarın yaklaşık üç saat elektrik verilemeyecek.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre yarın alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 14.00-17.00 saatleri arasında Şehit Ecvet Yusuf Caddesi, Yenişehir trafik ışıkları ile Deniz Plaza arasında kalan bölge ile Recep Mustafa Sokak ve civarında elektrik kesik olacak.
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