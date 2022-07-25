Lefkoşa’da “cinsel saldırı ve tecavüz” suçlaması: 2 tutuklu

Polis, Lefkoşa’da sakin U.Ö’nün evinde T.M isimli kadına “cinsel saldırı ve tecavüz” suçlamasıyla ilgili 2 kişiyi tutukladı.

Mahkemede olayla ilgili bulguları aktaran polis, zanlı U.Ö’nün tecavüze uğrayan T.M.’nin polise şikayette bulunmasını geciktirip, aranmakta olan E.K isimli zanlının yurtdışına kaçmasına yardımcı olduğu aktardı.

Zanlı S.Y’nin ise aynı gün söz konusu kadına cinsel saldırıda bulunduğu mahkemede ifade edildi.

Her iki zanlı teminatla serbest kaldı, polis E.K isimli kişinin arandığını duyurdu.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, zanlı U.Ö’nün “ağır bir suça feri fail” suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 20 Temmuz’da Lefkoşa’da cinsel tecavüz suçunu işlediğini bilen zanlı U.Ö’nün, arkadaşı E.K.'nin cezadan kurtulmasını mümkün kılmak amacı ile müşteki T.M.’nin şikayetçi olmaması hususunda, 21 Temmuz 2022 tarihinde KKTC‘den çıkış yaparak kaçmasına imkan sağladığı yönünde tahkikat başlatıldığını anlattı.

Polis, zanlı E.K’nin güneye geçiş yaptığının belirlendiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlı U.Ö’nün 22 Temmuz’da tutuklandığını, 23 Temmuz’da kefalet senedi imzalanarak Lefkoşa Kaza Mahkemesinde teminata çıkartılmak üzere hazır olunmasının sağlandığını belirtti.

Sevinç, zanlı S.Y’nin “cinsel saldırı” suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 20 Temmuz’da saat 00.15 raddelerinde Lefkoşa’da U.Ö’nün evine eğlenmek için giden zanlı S.Y’nin aynı ikametgâh içerisinde dans eden T.M’ye cinsel saldırıda bulunduğu yönünde tahkikat başlatıldığını anlattı.

Polis, tahkikatın henüz tamamlanmadığını ancak iki zanlının da tahkikata etki etme olasılığı bulunmadığını söyleyerek, KKTC vatandaşı olan iki zanlının da uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandılar

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad iki zanlının da yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 10’ar bin TL nakit teminata yatırması, zanlı U.Ö için KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 200’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, zanlı S.Y için KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 150 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.