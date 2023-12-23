Lefkoşa’da cinayet şüphesi: Ayça Alav ölü bulundu

Lefkoşa’da Surlariçi Bölgesinde bulunan Mevlevi Tekke Sokak üzerinde, Girne'de yaşayan 45 yaşındaki Ayça Alav, kendisine ait iş yeri içerisinde ölü olarak bulundu.

Bahse konu şahsın cinayete kurban gittiği yönünde şüpheler mevcut olup, polisin olayla ilgili soruşturması çok yönlü olarak devam ediyor.