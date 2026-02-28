Lefkoşa'da ceset bulundu

Lefkoşa Marmara bölgesinde faaliyet gösteren Devpa Süpermarket yakınlarındaki bir inşaat alanında sabah saatlerinde erkek bir şahsa ait ceset bulundu.

Şüpheli ölümle ilgili polisten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı bir araştırma yaptı; cansız beden otopsi yapılmak üzere Lefkoşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şahsın kimliği ve ölüm sebebi ilgili araştırma neticelenince kamuoyu ile paylaşılacak.

Soruşturma devam ediyor.