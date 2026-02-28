Rahvancıoğlu: “EKTAM’da yaşananlar işçilerin sendikal örgütlenmesini engelleme girişimidir”

Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, yazılı açıklamasında, “EKTAM’da irade savaşı” yaşandığını belirterek, “Patronun ‘işler kötü, kapatıyorum’ yönündeki söylemi gerçeği yansıtmadığını, esas mesele işçilerin sendikalaşma iradesi” olduğunu savundu. Rahvancıoğlu, söz konusu gerekçenin “inandırıcı” olmadığını savunarak, “EKTAM’da yaşananların bir kapatma değil, işçilerin sendikal örgütlenmesini engelleme girişimidir” dedi.

Rahvancıoğlu, “Patronun işçilere ‘sendikasız olarak işe dönün, bireysel sözleşme yapalım, ne istiyorsanız verelim’ teklifini ilettiğini savunarak, bunun işyerinin kapatılmayacağının açık göstergesi olduğunu iddia etti.

Rahvancıoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın tutumuna da değinerek, yaptığı açıklamanın sürecin bir irade mücadelesine dönüştüğünü gösterdiğini ileri sürdü.

"Ekmeğinden vazgeçmeyi göze alarak grev çadırına giren işçilerin büyük bir kararlılık gösterdiğini" belirten Rahvancıoğlu, “Kimse o çadıra girdiği gibi çıkamaz. Kimisi yücelerek çıkar, kimisi alçalarak çıkar. Bakanın nasıl çıkacağını zaman gösterecek. Ama işçiler sarsılmıyor, aksine iradeleri bileniyor” dedi.

Rahvancıoğlu, EKTAM işçileriyle dayanışma çemberinin her geçen gün genişlediğini de kaydetti.