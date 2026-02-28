Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sendikal hakları için 22 gündür grev yapan EKTAM emekçilerine destek belirtti.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erhürman, şu ifadeleri kullandı:

“EKTAM emekçileri 22 gündür grevde.

Aralarında 2000'li yılların başlarından, hatta 1994'ten bu yana bu işyerinde çalışanlar var. "Keyfi" işten durdurmalar yapıldığını düşündükleri için sendikalı olmak istemişler.

Sendikalı olmak çalışanların anayasal hakkı. "Sendikalı işçi çalıştırmama ilkesi" diye bir "ilke" bu ülkenin Anayasası'na uygun değil.

Cumhurbaşkanlığı olarak, Anayasa'nın 102. maddesinde Cumhurbaşkanı'na yüklenen "Cumhuriyet Anayasası'na saygıyı sağlama" görevi doğrultusunda, emekçilerle, sendikayla ve yetkili makamlarımızla gerekli iletişimi kurmak suretiyle süreci yakından takip ediyoruz.

Çalışanların sendikaya üye olması izne tabi olmadığı gibi, bu yöndeki bir talebin herhangi bir biçimde "cezalandırılması" da mümkün değil.

Tüm organ, kurum ve makamlarımızın yetkilerini Anayasa'daki bu ilke ve düzenlemeler ışığında kullanmaya devam etmesi Anayasa'nın bize gösterdiği yoldur.”