DAÜ’de liselere yönelik atölye çalışmaları başlıyor

Ülke genelindeki liselerden 3000’e yakın lise son sınıf öğrencisinin katılacağı Atölye Çalışmaları 2 Mart 2026 Pazartesi günü, 09.30–12.00 saatleri arasında, DAÜ kampüsündeki çeşitli akademik birimlerde yapılmaya başlanacak. Söz konusu Atölye Çalışmaları bölgelere göre 16 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek.

Öğrenciler tercih etmeyi planladıkları meslek ve uzmanlık alanlarına göre gruplara ayrılarak ilgili fakültelerde akademik uzmanlar eşliğinde atölye çalışması yapacaklar. 70’i aşkın farklı konuda gerçekleştirilecek olan Atölye Çalışmaları ile lise son sınıf öğrencilerinin var olan kabiliyetlerini ortaya çıkarmak ve gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanıyor. Düzenlenecek olan Atölye Çalışmaları kapsamında öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik çeşitli çalışmalar düzenlenecek.

Birçok lise katılım gösterecek

Söz konusu atölye çalışmaları kapsamında 2 Mart 2026 tarihinde Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi, Girne Turizm Meslek Lisesi, Kurtuluş Lisesi, Lapta Yavuzlar Lisesi, Lefke Gazi Lisesi, Karpaz Meslek Lisesi, Gazimağusa Ticaret Lisesi ve Dr. Fazıl Kücük Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri etkinliklere katılacak.

4 Mart 2026 tarihinde ise Bekirpaşa Lisesi, Erenköy Lisesi, İskele Ticaret Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, Gazimağusa Meslek Lisesi, Namık Kemal Lisesi ve Polatpaşa Lisesi öğrencileri etkinliğe katılacaklar. Öte yandan 5 Mart 2026 tarihinde, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ve Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencileri Atölye Çalışmaları için DAÜ’de olacaklar.

6 Mart 2026 tarihinde de devam edecek olan Atölye Çalışmaları’nda söz konusu tarihte Doğu Akdeniz Doğa Koleji, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Levent Koleji, TED Koleji, Hala Sultan İlahiyat Koleji öğrencileri yer alacak.

9 Mart 2026 tarihinde de Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Değirmenlik Lisesi, Esin Leman Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi, Meral-Vedat Ertüngü Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi ve Anafartalar Lisesi’nden öğrencilerin Atölye Çalışmaları’na katılması planlanıyor.

Atölye Çalışmaları 16 Mart 2026 tarihinde Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi, Osman Örek Meslek Lisesi, Sedat Semavi Endüstri Meslek Lisesi ve Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi öğrencilerinin katılımı ile sona erecek.

“Kariyer yolculuklarına ışık tutmak bizim için son derece kıymetli”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç söz konusu Atölye Çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada, KKTC genelindeki lise son sınıf öğrencilerini DAÜ kampüsünde ağırlamaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti. Prof. Dr. Kılıç, gençlerin üniversite tercih sürecinin hayatlarının en önemli dönüm noktalarından biri olduğuna dikkat çekerek, “Gençlerimizin ufuklarını genişletmek, ilgi duydukları alanları yakından tanımalarını sağlamak ve gelecekte seçmeyi düşündükleri meslekler hakkında bilinçli karar verebilmelerine katkıda bulunmak amacıyla bu atölye çalışmalarını düzenliyoruz. Onların potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmak ve doğru yönlendirmelerle kariyer yolculuklarına ışık tutmak bizim için son derece kıymetlidir.” ifadelerini kullandı.