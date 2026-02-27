“Adanın herhangi bir yerindeki sorun, hepimizi etkiler”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs’ın güneyinde şap hastalığı nedeniyle yaşanan sorun üzerine gelen talep doğrultusunda 60 bin doz aşının hızla gönderildiğini açıkladı.

Erhürman, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile yürütülen koordinasyon kapsamında, Bakan Hüseyin Çavuş ile yapılan görüşme sonucunda toplam 60 bin doz aşının sevk edildiğini belirtti.

Bu tür konularda işbirliğinin kaçınılmaz olduğuna işaret eden Erhürman, adanın herhangi bir yerinde ortaya çıkan bir sorunun kısa sürede tüm adayı etkileyebilecek bir meseleye dönüşme potansiyeli taşıdığını vurguladı.

Güneydeki hayvancılara geçmiş olsun dileklerini ileten Erhürman, süratli koordinasyon ve işbirliği dolayısıyla Hüseyin Çavuş’a ve Bakanlık yetkililerine teşekkür etti.